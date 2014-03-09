بوتين يبلغ كاميرون نريد حلاً دبلوماسياً لأوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، إنه يرغب في التوصل إلى "حل دبلوماسي" للأزمة في أوكرانيا.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن كاميرون اتصل ببوتين لحضه على خفض حدة التصعيد في أوكرانيا، ودعم تشكيل مجموعة اتصال يمكن أن تقود إلى إجراء محادثات مباشرة بين موسكو والسلطات الجديدة في كييف.

وقالت المتحدثة باسم داوننغ ستريت: "الرئيس بوتين وافق على أن استقرار أوكرانيا يصب في مصلحة الجميع".

وأضافت ستريت: "إن بوتين يعتقد أن روسيا أرادت التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وإنه سيناقش المقترحات حول مجموعة الاتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غداً".

وأشار المصدر نفسه إلى أن كاميرون أوضح لبوتين أن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين والولايات المتحدة يريدون العمل مع روسيا للتوصل إلى حل دبلوماسي حول الوضع في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة أن كاميرون أبلغ بوتين أنه علينا الاعتراف بحق جميع الأوكرانيين في اختيار مستقبلهم، وأن الانتخابات المقررة في مايو توفر الطريق الأفضل لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشاملة.