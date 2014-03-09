مواجهات بين أنصار موسكو ومؤيدي كييف في القرم

اندلعت مواجهات، الأحد، في سيباستوبول بالقرم بين أنصار موسكو ومؤيدي كييف إثر تجمع لمؤيدي البقاء في أوكرانيا في ذكرى ولادة الشاعر الأوكراني تاراس شفتشنكو.

وهاجم نحو 100 شخص يحملون الهراوات الحراس الذين كانوا يحمون تجمعا في ذكرى ولادة شفتشنكو.

وحطم هؤلاء سيارة واستولوا على سيارات أخرى تعود الى الحراس قائلين إنها ملك حركة "برافي سكتور" القومية شبه العسكرية التي كانت في مقدم الحركة الاحتجاجية التي شهدتها كييف ضد الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش.

واعتقلت الشرطة خمسة على الأقل من الحراس وتعذر تحديد سقوط جرحى.

وشارك نحو 200 شخص رافعين الأعلام الأوكرانية في هذا التجمع أمام تمثال شفتشنكو في سيباستوبول بشبه الجزيرة الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ نهاية فبراير.

وأنشدوا النشيد الوطني منددين بـ"الاحتلال الروسي"، وألقيت مداخلات بالأوكرانية فيما كتب على بعض اللافتات بالروسية والأوكرانية "بلد واحد" و"أوكرانيا وروسيا تريدان السلام".

وفي تطور آخر، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني، ايهور تينيوخ، قوله، اليوم الأحد، إن قوات أوكرانية تجري مناورات في قاعدة، لكن لا توجد خطط لإرسال قوات إلى منطقة القرم.

ورداً على تكهنات لوسائل الإعلام بوجود تحركات عسكرية أوكرانية بعدما سيطرت قوات روسية على منطقة القرم، قال تينيوخ إن التحركات الوحيدة للقوات التي يمكن رصدها هي تحركات من قاعدة إلى قاعدة أخرى من أجل المشاركة في التدريبات.

وإلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك، اليوم الأحد، أنه سيتوجه الى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للبحث في مخرج للأزمة في منطقة القرم التي تحتلها القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع.

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