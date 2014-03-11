لافروف وكيري يناقشان مقترحات التهدئة في أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي جون كيري، بحثا في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، مقترحات التهدئة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان أن وزيري الخارجية تبادلا الآراء حول المقترحات الملموسة من روسيا والولايات المتحدة لضمان السلم المدني والوئام في هذا البلد، مضيفة أنهما اتفقا على مواصلة المشاورات.

وأكدت روسيا ضرورة أخذ مصلحة جميع الأوكرانيين في الاعتبار، وكذلك احترام حق مواطني القرم في تقرير مصيرهم بشكل مستقل طبقا للقانون الدولي.

وقال لافروف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، في لقاء تلفزيوني نادر إن كيري رفض دعوة للمشاركة في محادثات في موسكو.

وأوضح لافروف أن "وثيقة واشنطن التي تسلمتها موسكو الجمعة تتحدث عن مفهوم لا يوافقنا تماما، لأن كل شيء كان مبنيا على افتراض وجود نزاع بين روسيا وأوكرانيا، وعلى أساس القبول بالأمر الواقع".

ورد مسؤولون أميركيون بالقول إن الوقت لم يكن مناسباً ليزور كيري موسكو، نظراً لعدم وجود مؤشر على استعداد بوتين للتفاوض، أو أن لافروف مخول ليقود أية محادثات.

والتقى كيري ولافروف لإجراء محادثات حول أوكرانيا في باريس وروما الأسبوع الماضي.