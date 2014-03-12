مجموعة السبع تدعو روسيا إلى وقف تحركاتها لضم القرم

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن قادة دول مجموعة السبع - فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وكندا وأميركا - دعوا الأربعاء روسيا إلى وقف كل تحركاتها من أجل "ضم" شبه جزيرة القرم.

وقال باروزو أمام البرلمان الأوروبي "إن قادة مجموعة السبع ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي وأنا شخصيا، وفي بيان جديد، سندعوا روسيا الى وقف كل تحركاتها لضم جمهورية القرم الأوكرانية المتمتعة بحكم ذاتي".

وأعلن نواب برلمان القرم الموالي لروسيا أمس الثلاثاء، استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا، مستبقين بهذه الخطوة الاستفتاء الذي من المقرر إجراؤه الأحد.

واستند النواب إلى سابقة كوسوفو لتبرير خطوتهم من وجهة النظر الدولية.

وأحكمت القوات الروسية قبضتها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية الاثنين الماضي، واستولت على مستشفى عسكري وقاعدة صواريخ مع استعداد مسؤولي المنطقة لإجراء استفتاء بشأن مستقبلها.

واستولت ميليشيات موالية لروسيا وجنود روس على المستشفى في سيمفروبول المدينة الإدارية الرئيسية في شبه الجزيرة، وجمعوا العاملين فيه في قاعة ليقابلوا المديرين الجدد للمؤسسة.

