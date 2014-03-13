منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعلق انضمام روسيا

أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الخميس، تعليق عملية انضمام روسيا "في الوقت الحاضر"، مبدية رغبتها في تعزيز التعاون مع أوكرانيا.

ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم 34 بلدا، تعمل على مساعدة الحكومات على مكافحة الفقر من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.

وقالت المنظمة في بيان إنها أرجأت "الأنشطة المرتبطة بعملية انضمام روسيا الاتحادية الى المنظمة في الوقت الحاضر"، مضيفة أنه تم أيضاً "الاتفاق على أن تستجيب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لطلب أوكرانيا تعزيز التعاون القائم (معها) بشكل اكبر".

وتابع البيان أنه "بطلب من أعضاء المنظمة، أبلغ الامين العام روسيا الاتحادية بالقرارات".

ويأتي هذا الإعلان بعد انتشار قوات روسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حيث ينظم استفتاء الأحد حول الالتحاق بروسيا.

وكانت روسيا، التي تتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ 1992، طلبت رسميا عام 2007 أن تصبح عضواً فيها.

وصادق البرلمان الأوكراني، الخميس، على إنشاء قوة حرس وطني قد يصل عديدها الى 60 ألف عنصر، في وقت تخشى السلطات الأوكرانية الجديدة أن يقوم الجيش الروسي بعمليات توغل في شرق البلاد.