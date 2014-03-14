روسيا تنقل مدرعات إلى القرم في سفينة حربية

أنزلت سفينة حربية روسية شاحنات وقوات وناقلة جند مدرعة واحدة على الأقل في خليج قريب من سيفاستوبول بالقرم صباح اليوم الجمعة مع مواصلة موسكو حشد قواتها في شبه الجزيرة الأوكرانية.

وشاهد صحافي من "رويترز" شاحنات تهبط من يامال 156، وهي سفينة إنزال ضخمة، في خليج قرب سيفاستوبول. وكانت شاحنة تحمل ناقلة جند مدرعة.

ويوم الاثنين الماضي شاهد صحافي من "رويترز" طابوراً من 100 عربة روسية على الأقل يضم شاحنات وناقلات جند مدرعة وقطع مدفعية متحركة على طريق في نفس المنطقة. وهي أراض أوكرانية تقع على مسافة نحو 15 كيلومتراً من ميناء سيفاستوبول الذي تستأجره موسكو من كييف لتمركز أسطولها في البحر الأسود.

ونفت السلطات المؤيدة لروسيا في القرم أنه توجد أي قوات روسية على شبه الجزيرة خارج قاعدة سيفاستوبول، رغم أن مسلحين ملثمين يحيطون بالمنشآت العسكرية الأوكرانية يتحركون في عربات عليها لوحات معدنية روسية وقدموا أنفسهم للجنود الأوكرانيين على أنهم قوات روسية.