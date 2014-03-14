لافروف: ليس لدينا أي خطط لغزو أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إن روسيا ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا". وحول فرض العقوبات الدولية على روسيا، أفاد سيرغي لافروف: "نفضل التريث قبل الرد على العقوبات الأوروبية".

وعن قرار برلمان القرم إجراء الاستفتاء الذي يتيح للقرم الانظمام لروسيا خلال سنة، أوضح لافروف "يجب احترام قرار البرلمان. القرم تعتبر حالة خاصة وليست مثل كوسوفو".

وفي وقت سابق، اعترف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الكثير من الوقت تمت إضاعته لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

جاء كلام لافروف قبيل بدء لقاء مع نظيره الأميركي، جون كيري، في مقر السفارة الأميركية في لندن لبحث حل للأزمة.

وقال لافروف: "نحن نواجه وضعا صعبا في أوكرانيا. تطورات كثيرة حصلت، وقد أضعنا الكثير من الوقت، لذا علينا التفكير في ما يمكن عمله الآن".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأربعاء، أنه سيلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في لندن الجمعة، ليبحثا مرة جديدة خطة للخروج من الأزمة الأوكرانية، وذلك قبل يومين من الاستفتاء المقرر إجراؤه حول ضم القرم إلى روسيا.

وبحسب دبلوماسي أميركي، فقد تحادث كيري مجددا مع نظيره الروسي الخميس، وأبلغه "بوضوح أنه سيكون هناك ثمن إذا ما واصلت روسيا تصعيد" التوتر.