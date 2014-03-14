مقتل متظاهر موالٍ لكييف بمصادمات في شرق أوكرانيا

قتل متظاهر من مؤيدي وحدة أوكرانيا الخميس على أيدي متظاهرين موالين لروسيا، وذلك خلال صدامات دارت في مدينة دونيتسك في الشرق الأوكراني الناطق بالروسية، وهو أول قتيل يسقط في الأزمة الأوكرانية منذ سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم، كما أعلن مسؤولون.

وقال الفرع المحلي لوزارة الصحة الأوكرانية لوكالة فرانس برس "بحسب التقارير الأولية للأطباء فقد تعرض لطعنة خنجر".

وقال المتحدث باسم إدارة منطقة دونيتسك ايليا سوزداليف إن 16 شخصا جرحوا في الصدامات بينهم 11 يخضعون لعمليات جراحية في المستشفى، مشيرا إلى أن ثلاثة يعالجون من جروح أقل خطورة بينما عاد الاثنان الباقيان إلى منزليهما.

ولم يوضح المصدر ما إذا كان الجرحى من المناصرين للروس أو المناصرين لكييف.