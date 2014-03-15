فيتو روسي يترقب اجتماع مجلس الأمن حول القرم

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على قرار غربي يدين الاستفتاء على مصير جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، والمزمع إجراؤه غداً الأحد .

وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب من الولايات المتحدة، قد يشهد استخدم روسيا لحق النقض (الفيتو) لمنع إقراره.

ومن جانب آخر، قال الأمين العام لحلف الأطلسي إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في منطقة القرم سينتهك القانون الدولي، مشيراً إلى أنه يفتقر إلى المصداقية.

أميركا تحذر موطنيها من السفر إلى روسيا

وفي تطور آخر متصل بالأزمة الأوكرانية، حذرت وزارة الخارجية الأميركية، مواطنيها من احتمال اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود بين روسيا

وأوكرانيا، وحدوث أنشطة معادية للأميركيين في روسيا، مع استعداد القرم للتصويت غدا الأحد على إمكانية الانضمام إلى روسيا.

وفي "تحذير من السفر"، قالت وزارة الخارجية إنه لا توجد لديها معلومات عن وقوع صدام عسكري داخل روسيا كنتيجة للتوترات الإقليمية أو أي تهديد محدد للمواطنين الأميركيين.

ولكنها قالت إن "كل المواطنين الأميركيين الموجودين في المنطقة الحدودية أو يفكرون في السفر إليها، لابد أن يدركوا احتمال تصاعد التوترات والاشتباكات العسكرية أو أعمال عنف أخرى".

وفي أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، نقلت موسكو مزيداً من القوات إلى القرم أمس الجمعة، وكررت تهديدها بغزو أجزاء أخرى من أوكرانيا.