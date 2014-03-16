بوتين لميركل: روسيا ستحترم خيار سكان القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن روسيا ستحترم نتيجة استفتاء الأحد حول ضم منطقة القرم الأوكرانية إلى روسيا، بحسب بيان للكرملين.

وقال الكرملين بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وميركل: "لقد شدد (بوتين) على أن روسيا ستحترم خيار سكان القرم"، موضحاً أن المحادثة الهاتفية جرت بناءً على طلب ألمانيا.

وأوضح البيان أن "فلاديمير بوتين أكد أن سكان شبه جزيرة القرم يعبّرون عن رغبتهم في إطار الاحترام التام لقواعد القانون الدولي، خصوصاً المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأضاف أن "الرئيس الروسي أعرب من جديد عن قلقه لقيام مجموعات متشددة بتأجيج التوترات في شرق وجنوب شرق أوكرانيا بالتواطؤ مع سلطات كييف".

ويثير نشر قوات روسية على الحدود تحت شعار تدريبات عسكرية مترافقاً مع تصريحات في موسكو عن ضرورة "حماية" الناطقين بالروسية، مخاوف العديد من الأوكرانيين المقتنعين، رغم نفي الدبلوماسية الروسية، بأن الجيش الروسي سيدخل قواته الى شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أكد الكرملين في بيانه أن "المستشارة الألمانية هنّأت الرئيس الروسي بنجاح تنظيم دورة سوتشي للألعاب الأولمبية".