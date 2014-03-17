البرلمان الروسي سيُقر قانوناً يسمح بضم القرم سريعاً

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن رئيس المجلس الأدنى في البرلمان الروسي قوله إن المجلس سيقرقانوناً يسمح لمنطقة القرم الواقعة بجنوب أوكرانيا بالانضمام إلى روسيا في "المستقبل القريب جداً".

ونقل عن سيرغي نيفيروف قوله إن "نتائج الاستفتاء في القرم أظهرت بوضوح أن سكان القرم لا يرون مستقبلهم إلا كجزء من روسيا".

هذا ويجتمع اليوم الاثنين في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع أن يزيد الاتحاد

المخاطر في مواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا بفرض عقوبات على مسؤولين روس وذلك بعد يوم واحد من اختيار الناخبين في منطقة القرم الانضمام لروسيا في استفتاء أدانه الاتحاد الأوروبي بوصفه غير قانوني.

من جانبه، كرر لي باودونغ نائب وزير الخارجية الصيني، اليوم الاثنين، دعوة بكين للهدوء وضبط النفس في أوكرانيا وذلك بعد أن أعلن زعماء منطقة القرم المؤيدون لموسكو موافقة 96% من الناخبين في المنطقة على الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا.

وقد عمل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد لمناقشة قائمة من الأشخاص في القرم وروسيا والذين سيفرض عليهم حظر السفر وتجميد أرصدتهم بسبب أعمال "تهدد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".

ويقول دبلوماسيون إن القائمة المبدئية التي تضم ما بين 120 و130 اسماً من بينها شخصيات كبيرة في المؤسستين العسكرية والسياسية الروسية ستقلص إلى ربما "عشرات" الأشخاص قبل أن يتخذ وزراء الخارجية القرار النهائي في بروكسل اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أيضاً أن يلغي الوزراء اجتماع قمة من المقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في سوتشي في يونيو.

ولم يؤد الاستفتاء الذي جرى في القرم الأحد إلا إلى زيادة الغضب الأوروبي من التدخل العسكري الروسي هناك على الرغم من النتائج التي أظهرت تصويت الناخبين في القرم بشكل ساحق لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

وقال بيان أصدره الاتحاد الأوروبي الأحد إن هذا الاستفتاء غير قانوني وغير شرعي ولن يتم الاعتراف بنتيجته.

وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز لدى وصوله لاجتماع لوزراء الخارجية الاشتراكيين في بروكسل مساء الأحد "من الواضح تماماً أن سلوك روسيا غير مقبول تماماً حتى الآن".

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن موسكو لم تقبل الطرق التي اقترحتها ألمانيا للخروج من الأزمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات اليوم الاثنين "ترسل إشارة قوية إلى روسيا بأن هذا التحدي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها سيؤدي لعواقب اقتصادية وسياسية".

