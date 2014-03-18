بوتين يمضي قدماً في إجراءات ضم القرم إلى روسيا

مضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدما اليوم الثلاثاء في إجراءات ضم منطقة القرم الأوكرانية إلى روسيا وأبلغ حكومته والبرلمان بطلب قيادة القرم الانضمام إلى روسيا، في أول خطوة تشريعية مطلوبة نحو ضم شبه الجزيرة.

وأبلغ بوتين مجلسي البرلمان بالطلب في خطوة ينص عليها الدستور الروسي.، حيث كان اعترف في وقت متأخر الاثنين بالقرم كدولة مستقلة متحديا إصرار المجموعة الدولية على بقائها ضمن أوكرانيا.

وتأتي الخطوات التي أعلنها الكرملين بعد يوم من اعتراف بوتين بالقرم كدولة مستقلة عقب استفتاء أيد فيه الناخبون الانضمام إلى روسيا بنسبة 96,6%.

ومن المقرر أن يلقي بوتين كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان برلمان القرم أعلن أمس الاثنين استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا، مطالباً بشكل رسمي ضمها إلى روسيا.