روسيا تبني جسرا يربطها بالقرم تكلفته 3 مليارات دولار

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستبني جسراً بين أراضيها وشبه جزيرة القرم، وقدرت الحكومة تكلفة هذا المشروع بـ3 مليارات دولار.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن بوتين قوله في مجلس الوزراء: "نحتاج إلى جسر للسيارات والقطار".

وتعتبر المنطقة التي سيمر الجسر فوقها أقصر مسافة بين بحر أزوف والبحر الأسود، شرق القرم، وسيكون الوسيلة الوحيدة باستثناء الطائرة للوصول الى شبه الجزيرة من الأراضي الروسية من دون المرور بأوكرانيا.

وتواصل القطارات رحلاتها عبر الأراضي الأوكرانية، كما قال من جهة أخرى وزير النقل ماكسيم سوكولوف، وأضاف أن موضوع حفر نفق مطروح للنقاش أيضاً.

وذكرت وزارة النقل في بيان وزّعته وكالة إنترفاكس أن الميزانية الإجمالية للمشروع تبلغ 3 مليارات دولار، ولم تحدد البنى التحتية التي تتضمنها هذه الميزانية.

وأكد مسؤول محلي في بداية الشهر الجاري أن مشروع الجسر سيبلغ طوله 7،5 كلم، وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وقع مرسوماً عهد بموجبه إلى مجموعة بي.تي.بي المحلية إدارة المشروع.

وقد أعلنت القرم (جنوب أوكرانيا) استقلالها بعد تغيير الحكم في كييف، وأعلن حوالى 97% من سكانها تأييدهم الالتحاق بروسيا خلال استفتاء انتقدته البلدان الغربية.