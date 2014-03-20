أوباما: سنفرض مزيداً من العقوبات على الاقتصاد الروسي

فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الخميس، عقوبات على عدد إضافي من المسؤولين الروس وغيرهم إضافة إلى مصرف، وهدد باستهداف الاقتصاد الروسي مباشرة بسبب قيام موسكو بضم القرم.

وقال أوباما في البيت الأبيض إن "على روسيا أن تعلم أن مزيداً من التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي".

من جانبه، قال مسؤول رفيع في حكومة الرئيس أوباما إن الولايات المتحدة وسّعت، اليوم الخميس، عقوباتها على المسؤولين الروس رداً على ضم القرم لتشمل 20 شخصاً آخرين بعضهم مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المسؤول أن واشنطن فرضت أيضاً عقوبات على بنك روسيا الروسي الذي له أرصدة بعشرة مليارات دولار. وتابع المسؤول أن البنك الذي يستخدمه كثير من مسؤولي الحكومة الروسية الكبار "سيمنع من التعامل مع خلال النظام المصرفي الأميركي".

ومضى المسؤول يقول إن أوباما وقع أمراً تنفيذياً يعطي الحكومة الأميركية سلطة أوسع في التحرك ضد قطاع الخدمات المالية الروسي وقطاعات الطاقة والتعدين والهندسة والدفاع.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الخميس، إنه يتوقع لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقال كيري، الذي سيتوجه إلى لاهاي للقاء حلفائه الأوروبيين، إنه يعتقد أنه سيلتقي لافروف على الهامش، "ولذلك آمل أن نرى أين نحن في هذه المرحلة".