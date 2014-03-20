أوباما يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في أوكرانيا

استبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأربعاء، أي تدخل عسكري لبلاده في أوكرانيا، ولكنه وعد بالعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية عريضة ضد روسيا.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون محلية في سانتييغو بكاليفورنيا والتابعة لمحطة "إن بي سي نيوز"، قال أوباما: "لن نقوم بتدخل عسكري في أوكرانيا".

وأضاف "بالمقابل سوف نحشد مواردنا الدبلوماسية كي نشكل تحالفاً دولياً صلباً لتوجيه رسالة واضحة".

هذا ودعت الولايات المتحدة روسيا إلى التحاور مع كييف في شأن القواعد الأوكرانية التي يحتلها الجنود الروس في القرم، محمّلة روسيا مسؤولية أي حادث قد تتسبب به قواتها أو مناصروها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن "جهود روسيا الكثيفة للسيطرة على منشآت عسكرية أوكرانية تؤدي إلى وضع خطير"، مضيفاً "نندد بهذه الأفعال. على روسيا أن تتحاور فوراً مع الحكومة الأوكرانية لضمان أمن القوات الأوكرانية في منطقة القرم الأوكرانية".