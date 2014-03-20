روسيا تعلن عقوبات ضد مسؤولين أميركيين ردا على أوباما

فرضت روسيا عقوبات ضد 9 مسؤولين ومشرّعين أميركيين، اليوم الخميس، رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مع تصاعد التوتر بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وحذرت الغرب من أنها سترد على "كل ضربة معادية".

وقالت وزارة الخارجية إن من بين الأميركيين الذين مُنعوا من دخول روسيا بنجامين رودس، نائب مستشار الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ جون بينر وهاري ريد وماري لاندريو.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "يجب أن لا يكون هناك أي شك في أن أي هجوم عدائي سيقابل بتحرك مناسب".

كما تشمل القائمة السوداء الروسية مساعدي أوباما: كارولين اتكينسون ودانيل فايفر والسيناتور جون ماكين والسيناتور دانييل كوتس.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أكد أن بلاده سترد على العقوبات الأميركية بخطوات لا يمكن لواشنطن تجاهلها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن ريابكوف تحذيره بأنه إن كانت واشنطن تحاول فرض ما تريده عبر اللجوء إلى العقوبات، فإن روسيا بدورها لن "تكتفي بفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً معينين".

وتابع: "سنلجأ إلى دائرة واسعة من الخيارات"، موضحاً "قد تكون خطوات مشابهة حول لوائح بأسماء شخصيات أميركية... ولكن قد نلجأ أيضاً إلى خطوات غير مطابقة" للخطوات الأميركية.

ومن الممكن أن يتعلق الأمر بخطوات "لا تستطيع واشنطن تجاهلها" لأن هناك الكثير من الملفات والاتصالات العالقة بين الدولتين، والتي تعتبر ذات أهمية للطرف الأميركي.