مسلحون يستولون على بارجة أوكرانية في القرم

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، أن نحو 20 مسلحاً استولوا على السفينة الحربية الأوكرانية "تيرنوبيل" في ميناء سيفاستوبول في القرم.

وقال المتحدث باسم الوزارة في القرم، فلاديسلاف سيليزنيوف، على صفحته على موقع التواصل "فيسبوك": "لقد تم الاستيلاء على السفينة".

وكان سيليزنيوف صرّح لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن "الهجوم بدأ".

وقال على "فيسبوك" إن رجال ميليشيات موالين لموسكو وعدداً من الجنود الروس أغلقوا المنطقة، بينما اقترب مسلحون على ظهر قارب من السفينة "تيرنوبيل" واقتحموها.

وأضاف أن "قنابل صوتية استخدمت أثناء الهجوم، وسُمع صوت رشاشات".

وحاولت "فرانس برس" الاتصال بضابط على متن السفينة الحربية الأوكرانية "سلافوتيتش" التي تقف إلى جوار السفينة "تيرنوبيل"، إلا أنه لم يرد.

ولم يذكر سيليزنيوف ما إذا كانت القوات الروسية سيطرت على السفينة الثانية.

وتردد أن ألكسندر فيتكو، قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، صعد على متن السفينة "سلافوتيتش" في وقت سابق الخميس لمحاولة التفاوض على استسلامها.

وتحاصر البحرية الروسية السفينتين في الميناء، وقد ابتعدتا عن المرسى في محاولة لتجنب مهاجمتهما.