الاتحاد الأوروبي يضيف 12 اسما على لائحة عقوبات روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي أضاف 12 اسماً إلى قائمته للشخصيات التي فرض عليها عقوبات بسبب ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وقال هولاند في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تستمر يومين: "ستكون هناك 33 شخصية على هذه اللائحة"، مضيفا "يجب أن تفهم روسيا أنه لا يمكنها الاستمرار، وعليها سلك طريق الحوار".

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، فرض، اليوم الخميس، عقوبات على عدد إضافي من المسؤولين الروس وغيرهم، إضافة إلى مصرف، وهدد باستهداف الاقتصاد الروسي مباشرة بسبب قيام موسكو بضم القرم.

وقال أوباما في البيت الأبيض إن "على روسيا أن تعلم أن مزيداً من التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي".

فيما فرضت روسيا عقوبات ضد 9 مسؤولين ومشرّعين أميركيين، اليوم الخميس، رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مع تصاعد التوتر بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وحذرت الغرب من أنها سترد على "كل ضربة معادية".