بوتين يتعهد بفتح حساب في بنك مشمول بعقوبات أميركية

في أطرف تحد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، أعلن بوتين، اليوم الجمعة، أنه قرر فتح حساب بنكي في بنك "روسيا" المشمول بعقوبات واشنطن.

وقال بوتين، بالحرف الواحد، نقلاً عن موقع "أنباء موسكو"، "ليس لدي حساب لدى هذا البنك، وهو بنك متوسط، ولكنني سأفتح حساباً فيه في يوم الاثنين".

وأبلغ الرئيس الروسي، أعضاء مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أنه قرر الامتناع عن إعطاء رد على العقوبات الأميركية حتى إشعار آخر.

وفرضت روسيا عقوبات ضد 9 مسؤولين ومشرّعين أميركيين، أمس الخميس، رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مع تصاعد التوتر بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وحذرت الغرب من أنها سترد على "كل ضربة معادية".

وقالت وزارة الخارجية إن من بين الأميركيين الذين مُنعوا من دخول روسيا بنجامين رودس، نائب مستشار الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ جون بينر وهاري ريد وماري لاندريو.

كما تشمل القائمة السوداء الروسية مساعدي أوباما: كارولين اتكينسون ودانيل فايفر والسيناتور جون ماكين والسيناتور دانييل كوتس.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أكد أن بلاده سترد على العقوبات الأميركية بخطوات لا يمكن لواشنطن تجاهلها.