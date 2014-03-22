قوات روسية تقتحم قاعدة أوكرانية في القرم

المصدر: نوفوفيدوريفكا - فرانس برس، رويترز

اقتحمت قوات روسية قاعدة جوية أوكرانية في القرم بالعربات المصفحة والبنادق الآلية وقنابل الصوت السبت فأصابت جندياً أوكرانياً واحتجزت قائد القاعدة لإجراء محادثات.

وقال صحافي من رويترز إن عربات مصفحة هدمت أحد جدران المجمع، وإنه سمع دوي إطلاق نار وانفجار قنابل يدوية. وقال الكولونيل الأوكراني يولي مامتشور قائد القاعدة إن الروس نقلوه إلى مكان غير معلوم وإن جنديا أوكرانيا أصيب.

كما أفاد مراسلو "فرانس برس" أن نحو 200 شخص غير مسلحين اقتحموا السبت، قاعدة أوكرانية جوية في نوفوفيدوريفكا غرب شبه جزيرة القرم.

وقال المراسلون إن المهاجمين دخلوا القاعدة وأخذوا يحطمون النوافذ ويرددون "روسيا! روسيا!" بينما تحصن جنود أوكرانيون داخل المباني وأطلقوا قنابل دخانية عليهم من السطوح.

وكان ضباط روس ينظرون من الخارج إلى الناشطين وهم يزيلون العلم الأوكراني ويرفعون علم البحرية الروسية الأبيض والأزرق.

وخاطبهم جندي أوكراني من فوق السطح بالقول "لماذا لا تقولون شيئا؟" مضيفا "إنها وحدتي ومن واجبي الدفاع عنها".

وبعد ذلك دخل ضابط روسي المبنى للتفاوض مع الأوكرانيين بينما دعي حشد المتظاهرين إلى أن يتفرقوا.

ونقل الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية في القرم فلاديسلاف سيليزنيف عن مصدر داخل القاعدة إن الجنود اعتصموا في مبنى مقر قيادة القاعدة.

وقال المصدر لسيليزنيف "هناك بعض سكان المنطقة مع المهاجمين لكن معظمهم ليسوا من هنا، ولا نعرف وجوههم".