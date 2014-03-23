وزير أوكراني يحذر من اندلاع حرب بين بلاده وروسيا

حذر وزير الخارجية الأوكراني أندري ديشتشيستا، الأحد، من ازدياد مخاطر اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا، مندداً بنشر قوات روسية على الحدود الشرقية لبلاده.

وأجاب وزير الخارجية الأوكراني رداً على سؤال لشبكة "إيه بي سي" الأميركية التلفزيونية حول مخاطر اندلاع نزاع عسكري بين كييف وموسكو، بأنها تزداد وتصبح أكثر ارتفاعاً.

وقال وزير الخارجية وهو يتحدث من العاصمة الأوكرانية وزوّدت الشبكة التلفزيونية نصّ كلمته مسبقاً، إن "الوضع أكثر انفعالاً مما كان عليه قبل أسبوع".

وأضاف الوزير الأوكراني: "في الوقت الراهن، إذا اجتاحت قوات روسية أوكرانيا من المناطق الشرقية، فسيكون من الصعب الطلب من الأوكرانيين المقيمين هناك عدم الرد على هذا الاحتياح العسكري".

وأكد أن من حق بلاده اللجوء الى كل الإجراءات الدبلوماسية وعقوبات اقتصادية ومالية أخرى لوقف الروس، لكن أوكرانيا لا تعرف ماذا يدور في رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماذا سيقرر، بحسب تعبيره، وتظاهر آلاف الأوكرانيين، الأحد، في كييف للتعبير عن خشيتهم من تكرار روسيا عملية القرم في شرق أوكرانيا.