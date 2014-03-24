الأزمة الأوكرانية تهمين على رحلة أوباما لأوروبا

ينقل الرئيس الأميركي باراك أوباما خطه المتشدد مع روسيا إلى أوروبا هذا الأسبوع، ليرى مدى استعداد حلفائه الأوروبيين للعمل على منع موسكو من التوغل في مزيد من الأراضي الأوكرانية بعد أن ضمت منطقة القرم.

وسافر أوباما الليلة الماضية من واشنطن متوجهاً إلى هولندا محطته الأولى في جولة تشمل أيضا بلجيكا وإيطاليا والسعودية.

وخلال المحادثات التي يجريها أوباما اليوم الاثنين في لاهاي مع زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الديمقراطية يواجه الرئيس الأميركي اختباراً لمسعاه لجعل الحلفاء الأوروبيين يزيدون الضغط على روسيا.

وهدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي. والحلفاء الأوروبيون تربطهم علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا مقارنة بعلاقات الولايات المتحدة مع موسكو، ويمكن لاقتصاداتهم التي لم تتعاف تماماً بعد التأثر بشكل سلبي إذا حاولت التشدد مع موسكو.

وتقدم روسيا للاتحاد الأوروبي نحو ثلث احتياجاته من الغاز، ويتم شحن نحو 40% من الغاز عبر أوكرانيا.

وجاء قرار ضم روسيا السريع لمنطقة القرم الأوكرانية الجنوبية ليمثل تحدياً فورياً للسياسة الخارجية للرئيس الأميركي، وهو ما يثقل بشدة على فترته الرئاسية الثانية التي كان يفضل أن يكرسها للقضايا الداخلية.

وبينما يرفض أوباما الإقرار بخسارة القرم يهدف الرئيس الأميركي خلال زيارته لأوروبا إلى قيادة الجهود لعزل روسيا والضغط على بوتين حتى لا يتوغل في أراض أوكرانية جديدة في جنوب البلاد وشرقها.

وقالت سوزان رايس، مستشارة البيت الأبيض للأمن القومي للصحافيين "مصلحتنا ليست في تصاعد الموقف وتطوره إلى صراع ساخن. مصلحتنا في حل دبلوماسي ونزع فتيل (الأزمة) وبكل وضوح في دعم أوكرانيا اقتصادياً وجعل روسيا تدفع ثمن أفعالها إذا كان هناك ضرورة."

وخلال زيارته لبروكسل يوم الأربعاء سيجري أوباما محادثات بشأن تعزيز حلف شمال الأطلسي مع أمينه العام أندريس فوراسموسن. وخلال الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأميركي في بروكسل سيركز على أهمية العلاقات بين ضفتي المحيط الأطلسي.

ويتعرض أوباما لضغوط من نواب الكونغرس الجمهوريين لدعم الحلفاء الأعضاء في حلف الأطلسي القريبين من روسيا مثل دول البلطيق والتحرك سريعاً لفرض عقوبات أشد على موسكو.

وتشمل أجندة أوباما هذا الأسبوع قضايا أخرى إلى جانب أوكرانيا. فاليوم الاثنين ينضم إلى الحلفاء في قمة للأمن النووي في لاهاي ويجري محادثات منفصلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول لقاء مباشر بينهما منذ قمة مجموعة العشرين التي عقدت في روسيا.

ويوم الثلاثاء يشارك في قمة ثلاثية مع رئيس وزراء اليابان شينزو ابي ورئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي في مسعى لتهدئة التوترات بين البلدين قبل زيارة أوباما لآسيا في أبريل.

كما يبحث أوباما مع الزعماء الأوروبيين يوم الأربعاء في بروكسل اتفاق شراكة عبر المحيط في مجالي التجارة والاستثمار والجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران لاحتواء برنامجها النووي.