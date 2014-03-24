تلاميذ القرم: خرجوا أوكرانيين وبعد العطلة عادوا روسا

أبلغ معلّمون في مدرسة بمنطقة القرم التلاميذ الذين عادوا، الاثنين، من عطلة الربيع بأنهم يعيشون الآن في دولة جديدة هي روسيا.

فبعد ثلاثة أيام على إقرار موسكو تشريع بضم القرم وسيطرة القوات الروسية على معظم مناطق شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود، قدمت معلمة في المدرسة رقم 15 بمدينة سيفاستوبول التلاميذ للحكام الجدد لمنطقتهم.

وقالت المعلمة للتلاميذ: "نبدأ أول دروسنا في بلد جديد تماماً.. دعونا ننظر عن قرب في خريطة وطننا الجديد".

بعد ذلك وقف التلاميذ من أجل النشيد الوطني الروسي وهم ينظرون الى العلم الروسي الذي ظهر أمامهم على جدار الفصل.

ورحبت مديرة المدرسة نينا شيفتسوفا بالتغيير، وقالت: "اليوم هو الأول في الربع الدراسي الأخير بالمدرسة.. التلاميذ خرجوا في إجازة وهم مواطنون في أوكرانيا وعادوا وهم روس.. بالطبع هدية كبيرة وفرحة كبيرة".

وأعلنت أوكرانيا، الاثنين، إجلاء قواتها وعائلاتهم من القرم فيما يعد اعترافاً بالهزيمة أمام القوات الروسية. وضمّت موسكو القرم الأسبوع الماضي واستولت قواتها على آخر القواعد الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وجاء ذلك بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في احتجاجات حاشدة بكييف فجّرت أسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.