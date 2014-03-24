روسيا تمنع 13 مسؤولا كنديا من دخول أراضيها

منعت روسيا 13 مسؤولاً كندياً، الاثنين، من دخول أراضيها بينهم مستشارة رئيس الوزراء ستيفن هاربر ومدير مكتبه رداً على عقوبات اعتمدتها أوتاوا ضد موسكو بسبب سياستها حيال أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن: "هذا الإجراء يطبق رداً على خطوات غير مقبولة من الجانب الكندي".

يُذكر أن كندا أقرّت في الأسبوع الماضي عقوبات على سبعة مسؤولين روس وثلاثة مسؤولين من القرم، وكذلك الولايات المتحدة التي فرضت في وقت سابق، عقوبات ضد مسؤولين أوكرانيين وروس متورطين في أزمة القرم، رغم أنها لم تحدد هوية المسؤولين.

وأتت العقوبات عبر قرار تنفيذي مكوّن من بندين: أحدهما يخص تأشيرات سفر بعض المسؤولين الروس والأوكرانيين للولايات المتحدة، حيث سيتم إما عدم إصدارها أو إلغاء الصادرة منها. وتملك وزارة الخارجية تفويضاً بذلك فيما يتعلق بالمتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا.‬

أما البند الثاني فيتعلق بتجميد أصول واستثمارات ‫الأشخاص الذين تعتبرهم وزارة الخارجية الأميركية متورطين في الانتهاك غير الشرعي لسيادة أوكرانيا‬ أو في سرقة الأموال الأوكرانية واستخدامها من دون تفويض الحكومة.