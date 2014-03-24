عرض روسي لبولندا ورومانيا وهنغاريا لتقسيم أوكرانيا

تلقت وزارة الخارجية البولندية رسالة رسمية من مجلس الدوما الروسي تحتوي على عرض تقسيم أوكرانيا، بحسب ما نشرته صحيفة "غازيتا" البولندية نقلا عن القناة البولندية الدولية العامة التابعة لوزارة الخارجية البولندية.

والرسالة تعرض على وزارة الخارجية البولندية بذل الجهود من أجل إجراء استفتاء لضم خمس مناطق من غرب أوكرانيا إلى بولندا، والمناطق هي: الفوف، فالونسك، وإيفانافرانكفوسك، وتيرنابولسك، وروفونسك.

وعلق توماس نالينش مستشار الرئيس البولندي للشؤون الإنسانية على الرسالة الروسية أنها تعبر عن خيال مريض، وأنه "عرض مقرف" لمشاركة بولندا في تقسيم دولة صديقة وتغيير حدودها، مشيرا إلى أن هذه الرسالة "يجب أن ترسل الى طبيب أخصائي بالأمراض النفسية لتحليلها".

وأكد مارشين فيتسخوفسكي المتحدث باسم الخارجية البولندية، تلقي وزارته الرسالة من نائب رئيس مجلس الدوما الروسي فلاديمير جيرنوفسكي زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي، وأشار إلى أنه لشدة غرابة الطلب، لم يأخذ أحد الرسالة على محمل الجد.

ولفت التلفزيون البولندي إلى عروض من مسؤولين روس لرومانيا وهنغاريا بضم مناطق من جنوب غرب أوكرانيا كذلك.

