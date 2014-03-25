أوكرانيا تطلب من الأمم المتحدة إعلان بطلان ضم القرم

وزعت أوكرانيا مسودة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن بطلان الاستفتاء الذي أجري في منطقة القرم في الآونة الأخيرة لضم المنطقة لروسيا، وهي وثيقة تكرر نصا استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لإبطاله في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويرفض النص الجديد الاستفتاء بوصفه "ليس له شرعية ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي تغيير لوضع جمهورية القرم أو مدينة سيفاستوبول".

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن أوكرانيا وزعت المسودة على أعضاء الجمعية العامة في مطلع الأسبوع.

وقال دبلوماسيون غربيون لـ"رويترز" إنه إذا وافقت الجمعية على مشروع القرار فإنه سيكون غير ملزم ولكنه سيبعث برسالة سياسية قوية عن افتقار روسيا للدعم القوي بشأن قضية القرم إذا حصلت أوكرانيا على أغلبية قوية لصالح القرار.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الخميس حيث من المتوقع أن يجرى التصويت على مشروع القرار.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الهدف من مشروع القرار هو عزل موسكو بشكل أكبر مع تحذير الولايات المتحدة وأوروبا من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

