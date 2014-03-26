علم روسيا يعلو كل مقار الوحدات العسكرية بالقرم

أعلن رئيس هيئة أركان القوات الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الأعلام الروسية رفعت فوق كل مقار الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم صباح اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي "في 26 مارس رفعت أعلام اتحاد روسيا فوق كل الوحدات والمؤسسات العسكرية في القرم البالغ عددها 193".

وأضاف أنه تم تنظيم احتفالات في الثكنات مع رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي.

وكانت القوات الروسية سيطرت مساء الثلاثاء على آخر سفينة ترفع العلم الأوكراني في القرم، بحسب ما أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية فلاديسلاف سيليزنيف.

وأنهى الروس السيطرة العسكرية على شبه جزيرة القرم خلال ثلاثة أسابيع.

وقامت قوات روسية وميليشيات موالية للروس في بادئ الأمر بمحاصرة الجنود الأوكرانيين في ثكناتهم ثم استولت على وحدات وسفن بدون قتال بعد إلحاق شبه الجزيرة بروسيا.

وأوضح الجنرال غيراسيموف أن الجنود الأوكرانيين الذين فضلوا مواصلة خدمة أوكرانيا سيتم ترحيلهم بعد أن يسلموا أسلحتهم للقوات الروسية.

وقال إن حوالي 1500 جندي أوكراني سجلوا أسماءهم للقيام بهذا الأمر عند نقطة تسجيل في سيباستوبول بتاريخ 25 مارس.

وقد استقال وزير الدفاع الأوكراني إيغور تينيوخ الثلاثاء، حيث أعلن أمام البرلمان أنه من أصل الجنود الأوكرانيين المتمركزين في القرم البالغ عددهم 18800، فضل 4300 فقط العودة إلى أوكرانيا لمواصلة خدمتهم.