أوباما يدعو روسيا لسحب قواتها من حدود أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الجمعة، إن على روسيا سحب القوات التي حشدتها على طول حدودها مع أوكرانيا والتفاوض مع الأسرة الدولية.

وقال أوباما في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي أس CBS" الأميركية إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد قوات على الحدود بين البلدين "قد يكون مجرد محاولة لتخويف أوكرانيا، أو قد يكون لديهم خطط أخرى".

وقال أوباما في المقابلة التي أجراها مدينة الفاتيكان: "أنت ترى أعداداً من القوات تحتشد على الحدود تحت مسمى إجراء تدريبات عسكرية، لكن هذا ليس ما تقوم به روسيا في العادة".

وصرح أوباما بأن هذه التحركات قد تكون مجرد محاولة لترويع أوكرانيا لكنها قد تكون أيضاً مقدمة لتحركات أخرى. واستطرد: "ربما لديهم خطط أخرى".