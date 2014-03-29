روسيا هددت دولاً بالانتقام وطرد عمالها

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا هددت عدة دولة بأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالانتقام، إذا صوتت لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع يعلن بطلان استفتاء القرم للانفصال عن أوكرانيا.

وجاء الكشف عن تلك التهديدات الروسية بعد أن اتهمت موسكو الدول الغربية باستخدام "ضغط وقح يصل إلى حد الابتزاز السياسي والتهديدات الاقتصادية" في محاولة لإجبار الدول الأعضاء في الجمعية العامة والبالغ عددها 193 دولة للانضمام لها في تأييد هذا القرار غير الملزم بشأن الأزمة الأوكرانية.

ووفقاً لمقابلات مع دبلوماسيين بالأمم المتحدة فضل معظمهم التحدث شريطة عدم نشر أسمائهم خشية إثارة غضب موسكو، فإن من بين من استهدفتهم روسيا مولدوفا وقرغيزستان وطاجيكستان بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية.

في المقابل، نفى متحدث باسم بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تهديد موسكو لأي دولة بالانتقام منها إذا أيدت مشروع القرار قائلاً "لا نهدد أحدا قط. إننا نشرح فقط الوضع."

ووفقاً للدبلوماسيين فإن التهديدات الروسية غير محددة. ولكنهم قالوا إن من الواضح للدول التي تلقت التحذيرات من تأييد القرار أن الإجراءات الانتقامية قد تشمل خطوات مثل طرد العمال المهاجرين من روسيا أو وقف إمدادات الغاز الطبيعي أو حظر استيراد روسيا لسلع معينة لإلحاق ضرر اقتصادي بهذه الدول.

وفي النهاية أنجز القرار الذي أعلن أن التصويت الذي أجرته القرم في 16 مارس للانفصال عن أوكرانيا "ليس له شرعية"، بأغلبية 100 صوت مقابل اعتراض 11 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت. ولم تدل 24 دولة بأصواتها.

وعلى الرغم من أن قرار الجمعية العامة غير ملزم على عكس قرارات مجلس الأمن فقد بذلت روسيا والدول الغربية جهوداً مضنية لإقناع الوفود بالتصويت معها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن كان مشابها لنص الجمعية العامة.