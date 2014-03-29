لافروف: وجهات نظر الروس والغرب متقاربة حول أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن وجهات النظر الروسية والغربية حول الأزمة الأوكرانية تتقارب، مما يمهد الطريق "لمبادرة مشتركة" ممكنة.

وقال لافروف لقناة فيستي الروسية إن "وجهات نظرنا تحقق تقارباً، ولقائي الأخير مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لاهاي واتصالاتي مع ألمانيا وفرنسا ودول أخرى تشير إلى أن إمكانية مبادرة مشتركة تقدم إلى أوكرانيا بدأت ترتسم".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن "روسيا لا تنوي إطلاقاً عبور حدود أوكرانيا".

وتقول كييف إن موسكو حشدت حوالي مئة ألف جندي على حدودها الشرقية مما يثير مخاوف من تدخل في شرق البلاد الناطق بالروسية.

ومن جهة أخرى، طلب الوزير الروسي أن يتم العمل جماعياً للخروج من الأزمة، وأن تتوقف تجاوزات المحتجين الذين طردوا الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من السلطة.

واقترح لافروف إقامة نظام فيدرالي في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة .

وقال: "إنها ليست كلمة محرمة إنني واثق من أنه علينا أن نؤكد على ذلك، ليس لأننا نريد ذلك، بل لأنه مطلب لمنطقتي الجنوب والشرق".