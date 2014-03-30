موسكو يمكننا إيجاد حل تفاوضي فيدرالي لأزمة أوكرانيا

قالت روسيا إنه بالإمكان إيجاد حل تفاوضي للأزمة مع الغربيين من خلال صيغة فيدرالية لأوكرانيا، نافية وجود خطة مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، معلقاً على المفاوضات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة: "ليس ثمة خطة واحدة، فكل طرف يملك رؤية مختلفة للوضع، إلا أنه يوجد تبادل للآراء".

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى الجمعة اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي باراك أوباما، لبحث اقتراح أميركي لحل الأزمة في أوكرانيا.

وجمع اتصال هاتفي آخر كيري ولافروف، وحمل القلق الأميركي من واشنطن تجاه نوايا موسكو ونفي نيتها غزو مزيد من الأراضي الأوكرانية.

ويذكر أن المجلس الأعلى للتتار في شبه الجزيرة صوت لصالح السعي لإقامة "منطقة حكم ذاتي عرقي وإقليمي" للأقلية المسلمة التي تمثل السكان الأصليين في المنطقة.

ويشكل التتار البالغ تعدادهم 300 ألف نسمة، أي أقل من 15%من سكان القرم البالغ تعدادهم مليونين، واللافت في هذا الصدد أن أغلبيتهم الساحقة تعارض ضم روسيا للقرم، فضلاً عن مقاطعتهم الاستفتاء على انفصال القرم عن أوكرانيا.