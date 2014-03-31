القوات الروسية تنسحب تدريجياً من أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، عن انسحاب تدريجي للقوات الروسية من حدودها قد يكون مرتبطا بضغوط واشنطن الأخيرة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لأسوأ أزمة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

وجاء الإعلان غداة لقاء استمر 4 ساعات في باريس، الأحد، بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لم يحقق اختراقا لكنه انتهى بتوافق على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار.

وكانت القوى الغربية والسلطات الانتقالية الجديدة الموالية لأوروبا في كييف عبرت عن قلقها من احتمال أن يكون الكرملين يستعد للسيطرة على مناطق ناطقة بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم إليه ردا على إقالة الرئيس الأوكراني المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في فبراير.

لكن أي مؤشر إلى تخفيف حدة الموقف الروسي بددته الزيارة غير المعلنة سابقا التي قام بها رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الاثنين، للقرم، ليصبح أهم مسؤول روسي يزور شبه الجزيرة منذ تصويتها في 16 مارس لصالح الانضمام إلى روسيا.