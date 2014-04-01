الناتو يعلق تعاونه المدني والعسكري مع روسيا

قرر حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، تعليق تعاونه المدني والعسكري مع روسيا، مع الإبقاء على الحوار السياسي بهدف تشجيع التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، كما أعلن الأمين العام للحلف آندرس فوغ راسموسن.

وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28 تعليق التعاون المدني والعسكري مع روسيا، وتبنوا بذلك رسمياً قراراً اتخذ على مستوى السفراء في 5 مارس.

وكانت روسيا قد حذرت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قائلة إن محاولات كييف السابقة للاقتراب من الحلف الدفاعي "كانت لها عواقب غير مرحب بها".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في نفس اليوم الذي يشهد اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف في بروكسل، إن المحاولات السابقة "أدت الى تجميد الاتصالات السياسية الروسية الأوكرانية وتسببت في صداع لحلف شمال الأطلسي وروسيا وإحداث انقسام في المجتمع الأوكراني".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آندرس فو راسموسن، اليوم الثلاثاء، إنه لم يرَ أي دليل على سحب روسيا لقواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال راسموسن للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "للأسف ليس بوسعي أن أؤكد أن روسيا تسحب قواتها.. هذا ليس ما نراه".

وصرّح بأن موسكو قوّضت المبادئ التي قامت عليها الشراكة بين الحلف وروسيا ونتيجة لذلك يتعذر "القيام بالأعمال كالمعتاد".