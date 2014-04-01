عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أوكرانيا

روسيا تحذر أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الأطلسي

المصدر: موسكو - رويترز
اجتماع حلف شمال الاطلسي
رابط مختصر

حذرت روسيا أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قائلة إن محاولات كييف السابقة للاقتراب من الحلف الدفاعي "كانت لها عواقب غير مرحب بها".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في نفس اليوم الذي يشهد اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف في بروكسل، إن المحاولات السابقة "أدت الى تجميد الاتصالات السياسية الروسية الأوكرانية وتسببت في صداع لحلف شمال الأطلسي وروسيا وإحداث انقسام في المجتمع الأوكراني".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن، اليوم الثلاثاء، إنه لم ير أي دليل على سحب روسيا لقواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال راسموسن للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "للأسف ليس بوسعي أن أؤكد أن روسيا تسحب قواتها.. هذا ليس ما نراه".

وصرح بأن موسكو قوضت المبادئ التي قامت عليها الشراكة بين الحلف وروسيا ونتيجة لذلك يتعذر "القيام بالأعمال كالمعتاد".

كلمات دالّة

#أوكرانيا, #القرم, #بوتين, #التدخل الروسي في أوكرانيا, #انضمام القرم لروسيا, #التحذير الأميركي لروسيا حول القرم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر