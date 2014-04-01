موسكو: القرم أرض روسية وليست قضية لنقاش أممي

انتقدت بعثة روسيا في الأمم المتحدة اجتماعاً نظمته ليتوانيا في الأمم المتحدة بشأن القرم يوم الاثنين قائلة إن هذه المنطقة أصبحت الآن أرضاً روسية ولم تعد قضية على جدول أعمال مجلس الأمن.

وقالت البعثة في بيان إلى الوفود الأخرى في الأمم المتحدة "ترى البعثة الدائمة للاتحاد الروسي قيام عضو في مجلس الأمن بتنظيم اجتماع وفق صيغة آريا بشأن حقوق الإنسان وحرية الإعلام في القرم بالاتحاد الروسي أمراً غير مناسب".

والاجتماع وفق صيغة آريا هو اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن. وتعقد مثل هذه الاجتماعات في العادة لمناقشة قضايا مثيرة للخلاف، مثل قيام روسيا في الآونة الأخيرة بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وهي خطوة لاقت استهجاناً دولياً.

وقال البيان "إن هذه المبادرة هي مجرد محاولة أخرى لصرف أنظار المجتمع الدولي عن الوضع الخطير في أوكرانيا. ومن الواضح أن هدفها ليس تقديم تحليل موضوعي للأحداث في المنطقة، وإنما تقديم عرض دعائي متحيز". وأضاف البيان الروسي قوله إن مثل هذه الاجتماعات "تضعف مكانة أعضاء مجلس الأمن وتضر بصورة المجلس ككل".

في المقابل، رفضت ريتا كزراجيين نائبة سفير ليتوانيا في الأمم المتحدة الانتقادات الروسية قائلة إنه "من حق أي عضو في مجلس الأمن زيادة الوعي أو إثارة المخاوف المتصلة بأي مشكلة".

وقالت إن معظم الدول لا تقبل موقف روسيا القائل بأن القرم الآن جزء من روسيا، مضيفة أن معظمها يرى "أن جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ما زالت جزءاً من أوكرانيا، وأن الاستفتاء باطل وأن سلامة أراضي أوكرانيا تحظى بالدعم والتأييد".