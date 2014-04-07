طرد المتظاهرين الروس من مقر خاركيف في أوكرانيا

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، صباح الاثنين، أنه تم إخراج المتظاهرين الموالين للروس الذين سيطروا، مساء الأحد، على مقر الإدارة الإقليمية في خاركيف شرق أوكرانيا، من دون توضيح ما إذا استعملت القوة للقيام بهذا العمل.

وكتب الوزير الأوكراني على صفحته على موقع فيسبوك أن المبنى تحرر تماماً من الانفصاليين، وشكر كل من قدم المساعدة، دون مزيد من التفاصيل حول العملية.

واحتشد أكثر من ألفي متظاهر، الأحد، يحملون الأعلام الروسية أمام المبنى الذي يضم مكاتب الحاكم الذي عينته سلطة كييف المركزية الموالية لأوروبا، واقتحمه عشرات الأشخاص ورفعوا الأعلام الروسية فوق المبنى.

وتصاعدت حدة التوتر في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية، حيث هاجم متظاهرون أيضا مباني إدارية في لوغانسك ودونيتسك.

وتشهد هذه المناطق المحاذية للحدود مع روسيا كل يوم أحد، منذ سقوط نظام كييف الموالي لروسيا في نهاية فبراير، تظاهرات تدعو إلى قيام فدرالية في أوكرانيا أو الالتحاق بروسيا.