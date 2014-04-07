تحذير من "سيناريو القرم" في شرق أوكرانيا

قال أولكسندر تيرتشينوف القائم بأعمال الرئيس الأوكراني الاثنين إن التحركات الانفصالية في شرق أوكرانيا، حيث احتل محتجون موالون لروسيا مبان حكومية، تظهر أن روسيا تعد "مرحلة ثانية" من العمليات الخاصة بهدف تقسيم أوكرانيا.

وفي نداء بثه التلفزيون قال تيرتشينوف إن التحركات في ثلاث مدن بشرق أوكرانيا هي خاركيف ودونيتسك ولوهانسك تظهر أن أعداء أوكرانيا "ينفذون سيناريو القرم" في إشارة إلى احتلال مجموعات موالية لروسيا شبه جزيرة القرم، ثم ضمها إلى روسيا. وأضاف "لن نسمح بذلك".

وقال تيرتشينوف، وهو يحذر من أن بعض النشطاء الانفصاليين حملوا السلاح، "ستتخذ كل إجراءات مكافحة الإرهاب ضد من يحمل السلاح".