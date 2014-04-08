إعلان حكومة موالية لروسيا في دونيتسك الأوكرانية

أعلن فاديم تشيرنياكوف، أحد قياديي الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك بشرق أوكرانيا، الثلاثاء، تشكيل "حكومة مؤقتة لجمهورية دونباس".

وقال تشيرنياكوف: "شكّلنا حكومة مؤقتة في دونيتسك" عاصمة منطقة دونباس، مشيراً إلى ما أعلنه الناشطون الموالون لروسيا بعد احتلالهم مبنى الإدارة المحلية في دونيتسك، الأحد الماضي، لجهة أولوية الدعوة لإجراء استفتاء قبل 11 مايو حول ضم المنطقة إلى روسيا.

وأوضح تشيرنياكوف في حديث لوكالة فرانس برس أن موعد الاستفتاء والأسئلة التي سيتضمنها سيتم تحديدها بالتنسيق مع مجموعات أخرى موالية لروسيا في المنطقة، في خاركيف ولوغانسك تحديداً.

وأكد القيادي أن مجموعات الدفاع الذاتي الموالية لروسيا ستسيطر على الطرق في المنطقة وعلى المطار ومحطات القطار "من أجل ضمان النظام".

ونقل صحافي في فرانس برس، الثلاثاء، أن الموالين لروسيا لا يسيطرون سوى على مبنى الإدارة العامة المحلية في دونيتسك.

وقدم تشيرنياكوف (33 عاماً) نفسه على أنه مسؤول سابق في مجموعات الدفاع الذاتي الموالية لروسيا في دونيتسك.

وفيما أعلنت السلطات الموالية لأوروبا في كييف، الثلاثاء، أن المتظاهرين الذي يعتدون على المباني العامة سيعاملون كـ"إرهابيين ومجرمين"، يعمل هؤلاء على تعزيز المتاريس حول مقر الإدارة المحلية.