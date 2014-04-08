الرئيس الأوكراني: الانفصاليون سيعاملون كـ"إرهابيين"

صرح الرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف، اليوم الثلاثاء، أن "الانفصاليين" الذين "يرفعون الأسلحة ويجتاحون المباني" ستتم معاملتهم "بموجب القانون والدستور كإرهابيين ومجرمين".

وقال تورتشينوف في البرلمان إن "قوات الأمن لن ترفع أبدا السلاح على متظاهرين سلميين".

وتأتي هذه التصريحات، بينما استولى ناشطون موالون لروسيا على مبان عامة في شرق البلاد، الأمر الذي دفع روسيا للتحذير من خطر "حرب أهلية" في البلاد.

وأكد تورتشينوف أن "أسلحة نارية وقنابل يدوية" استخدمت ضد قوات الأمن التي انتشرت لاستعادة السيطرة على مباني الإدارة المحلية في مدينة خاركيف، مضيفاً أن "العديد من عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح".

وأشار وزير الداخلية أرسين أفاكوف على صفحته بالفيسبوك إلى سقوط ثلاثة جرحى، أحدهم في حال الخطر بين صفوف قوات الأمن في خاركيف.

وأمام البرلمان، أعرب تورتشينوف عن أمله في "استعادة السيطرة قريبا على مباني أجهزة الأمن في لوغانسك والإدارة المحلية في دونتسك" حيث أعلن ناشطون موالون لروسيا الاثنين إقامة "جمهورية ذات سيادة".

كما أعلن أن السلطات تصدت "لمحاولات استفزازية من قبل انفصاليين في منطقتي دنيبروبتروفسك ونيكولايفسك".