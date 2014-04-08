موسكو تحذر كييف من شبح الحرب الأهلية

دعت روسيا السلطات الأوكرانية الثلاثاء، إلى وقف كل استعدادات التدخل في المناطق الموالية لروسيا بشرق البلاد، محذرة من خطر حرب أهلية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر الثلاثاء "ندعو إلى وقف الاستعدادات العسكرية فوراً التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية".

وكانت حدة التوتر تصاعدت فجأة منذ الأحد، عندما استولى متظاهرون موالون لروسيا على مبان رسمية في عدد من المدن بشرق أوكرانيا.

في حين حذرت الولايات المتحدة الأميركية روسيا من زعزعة استقرار أوكرانيا، معربة في الوقت ذاته عن قلقها الشديد حيال التصعيد البالغ، بسبب الضغوط الروسية المتزايدة، فيما طالبت موسكو كييف، بعدم استخدام القوة مع الأقليات الناطقة بالروسية شرق البلاد.

وجاء التحذير الأميركي على لسان وزير الخارجية جون كيري أثناء لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، إذ شدد على أن تهديد موسكو لاستقرار كييف سيكبدها خسائر كبيرة. وشدد على أن أحداث أوكرانيا تندرج ضمن حملة أعدت بدعم روسي، وليست تلقائية.

