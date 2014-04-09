البرلمان الأوكراني يوافق على مشروع قانون ضد الانفصال

وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون ضد الانفصال يشدد من عقوبة الدعوات الانفصالية، وذلك في محاولة لإنهاء المظاهرات العنيفة الموالية لروسيا في المناطق الشرقية من البلاد.

ووفقا للقانون الجديد، تعد الدعوة للانفصال جريمة قد يواجه صاحبها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات للمرة الأولى، وإلى عشر سنوات في حال تكررت الجريمة.

كما شدد البرلمان عقوبة الخيانة من السجن عشر سنوات إلى السجن من اثني عشر إلى خمسة عشر سنة.

وكان الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تورتشينوف صرح أمس الثلاثاء، بأن "الانفصاليين" الذين "يرفعون الأسلحة ويجتاحون المباني" ستتم معاملتهم "بموجب القانون والدستور كـ"إرهابيين ومجرمين".