بوتين يحذر كييف من القيام "بأي شيء لا يمكن إصلاحه"

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، السلطات في كييف إلى عدم القيام بأي خطوة يتعذر إصلاحها في أوكرانيا وأمل بوتين أن تؤدي الجهود الدبلوماسية إلى نتائج إيجابية.

ونقلت وكالات الأنباء عن بوتين قوله في مستهل جلسة للحكومة بخصوص الأزمة الأوكرانية: "آمل أن تكون مبادرة وزير الخارجية الروسي من أجل إصلاح الوضع في أوكرانيا فعالة وذات نتيجة إيجابية".

وأدلى بوتين بهذه التصريحات فيما يسود التوتر الحاد الوضع في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية، حيث يحتل ناشطون موالون لروسيا وصفتهم سلطات كييف بأنهم "إرهابيون ومجرمون" مباني إدارية في عدد من المدن.

في هذا الوقت لاح أمل طفيف بحل دبلوماسي مع الإعلان عن عقد نقاشات بين الروس والأميركيين والأوكرانيين والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

غير أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي ضمت بلاده في مارس شبه جزيرة القرم، في سيناريو يخشى تكراره في شرق أوكرانيا، اعتبر أنه ينبغي تمثيل المناطق الناطقة بالروسية في هذه المفاوضات.