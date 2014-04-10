رئيس أوكرانيا يقايض الانفصاليين بالعفو مقابل السلاح

عرض الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف، اليوم الخميس، العفو عن الانفصاليين الموالين للروس المتحصنين في شرق أوكرانيا في حال "سلموا الأسلحة وأخلوا المباني الإدارية" التي يحتلونها.

وقال تورتشينوف خلال جلسة للبرلمان إنه "إذا ما سلم الناس الأسلحة وأخلوا المباني الإدارية، نضمن أنه لن تكون هناك ملاحقات".

كما أبدى استعداده لتوقيع مرسوم رئاسي بهذا الصدد، في وقت لا يزال انفصاليون موالون لروسيا يحتلون مباني إدارية في مدينتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد الناطق بالروسية.

وكان تورتشينوف أعلن أن "الانفصاليين" الذين "يرفعون الأسلحة ويجتاحون المباني" ستتم معاملتهم "بموجب القانون والدستور كإرهابيين ومجرمين".