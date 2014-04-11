حلف الأطلسي يدعو لانسحاب قوات روسيا من حدود أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فو راسموسن، أثناء زيارة لبلغاريا عضو الحلف، اليوم الجمعة، أنه يتعين على روسيا سحب قواتها من على الحدود الأوكرانية والدخول في حوار مخلص مع الغرب.

وأمس الخميس، قدم حلف الأطلسي صوراً التقطت بالأقمار الصناعية، قال إنها تبين أن روسيا نشرت 40 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، تدعمهم الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية والطائرات.

وقال راسموسن إن حلف الأطلسي لا يفكر في اتخاذ إجراء عسكري بشأن أوكرانيا، لكنه أضاف أنه يتخذ إجراءات لحماية شركائه بفاعلية.

وانضمت بلغاريا، وهي حليف لموسكو أثناء الحرب الباردة، إلى حلف شمال الأطلسي قبل عشر سنوات، وإلى الاتحاد الأوروبي عام 2007.

ومنذ أن بدأت المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، شاركت بلغاريا في تدريبات بحرية مع سفينة حربية أميركية في البحر الأسود، واستضافت تدريبات عسكرية مع القوات الأميركية على أراضيها.