لافروف: تصاعد العداء ضد روسيا يهدد استقرار أوروبا

حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف الجمعة من أن تصاعد مشاعر العداء ضد روسيا نتيجة الأزمة في أوكرانيا يهدد استقرار أوروبا.

وقال لافروف "إن الحض حالياً على مشاعر العداء لروسيا على خلفية عنصرية وكراهية الأجانب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي وتزايد عدد المجموعات القومية والتساهل إزاء النازية الجديدة سواء في أوكرانيا أو في أماكن أخرى يهدد بشكل واضح استقرار أوروبا"، حسبما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي".

إلى ذلك، طالب لافروف بضمانات قانونية لبقاء أوكرانيا على الحياد وعارض بشدة انضمامها الى حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله إن موسكو مستعدة لمحادثات رباعية الأسبوع القادم تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلي أوكرانيا واقترح أن يتضمن جدول أعمال المحادثات ديون أوكرانيا المستحقة لروسيا عن إمدادات الغاز.

