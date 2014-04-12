مسلحون موالون لروسيا يسيطرون على مبنى شرق أوكرانيا

استولى المهاجمون الموالون لروسيا الذين احتلوا صباح السبت مركزا للشرطة في مدينة سلافيانسك في شرق أوكرانيا، على مقر أجهزة الأمن في المدينة نفسها بعد الظهر، كما ذكرت الشرطة.

وقالت شرطة منطقة دونيتسك، التي تضم سلافيانسك في بيان، إن "المجموعة المسلحة نفسها التي استولت على مركز الشرطة في المنطقة، استولت على مبنى الأجهزة الأمنية".

وذكرت الشرطة ورئيس بلدية سلافيانسك أن المهامجمين أتوا من مدينة دونيتسك الكبيرة التي تبعد ستين كلم عن سلافيانسك ويسيطر فيها انفصاليون منذ حوالي أسبوع على مقر الإدارة الإقليمية.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم لم يلاحظوا انتشارا للشرطة بعد الظهر في سلافيانسك.

من جهة أخرى، تظاهر مئات الناشطين الموالين لروسيا بعد ظهر السبت أمام مقر الشرطة في دونيتسك، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.

ولم يكن المتظاهرون مسلحين، وأكدوا أنهم لا ينوون مهاجمة المبنى، لكنهم يريدون إجراء "مفاوضات" مع مسؤولي الشرطة.

ويسيطر مهاجمون موالون لروسيا بعضهم مسلح، منذ أسبوع على مبنى الإدارة الإقليمية في دونيتسك ومبنى أجهزة الأمن في لوغانسك، إحدى مدن شرق أوكرانيا الناطق باللغة الروسية والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود الروسية.