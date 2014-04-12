واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في القرم ومجموعة غاز

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات بحق ستة مسؤولين في القرم، ومسؤول أوكراني سابق ومجموعة غاز يشتبه بأنهم يهددون "السلام والاستقرار في أوكرانيا".

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، ديفيد كوهين، إن "القرم أرض محتلة. سنواصل فرض عقوبات على من يستمرون في انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

ومن بين المسؤولين في القرم المتهمين بأنهم "انفصاليون"، رستم تميرغالييف، نائب رئيس الوزراء الذي سهل تنظيم الاستفتاء في شبه الجزيرة، وكذلك رئيس بلدية سيباستوبول الكسي تشالي، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

والمسؤولون السبعة، وبينهم أيضاً سيرغي تسيكوف النائب السابق لرئيس البرلمان الأوكراني، كانوا أدرجوا على قائمة الأشخاص الذين عاقبهم الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر نفسه.

وشملت العقوبات الأميركية أيضاً شركة تشيرنومورنيفتيغاز التي مقرها في القرم وباتت تحت سيطرة موسكو.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد أي أموال محتملة في الولايات المتحدة تعود إلى هؤلاء المسؤولين والشركات مع منع الشركات الأميركية، وتلك التي تمارس نشاطاً في الولايات المتحدة من ممارسة نشاط تجاري معهم.