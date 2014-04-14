لندن تتهم موسكو بحشد قواتها على حدود أوكرانيا

قال المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن مارك غارنت إن روسيا حشدت نحو 40 ألف جندي مجهزين بشكل جيد، قبالة الحدود مع شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى 25 ألف جندي كانت نقلتهم إلى شبه جزيرة القرم مؤخراً.

وأضاف غارنت، في جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن الدولي، أن "صور الأقمار الصناعية تظهر وجود ما بين 35 ألف و40 ألف جندي روسي بجوار الحدود مع أوكرانيا مجهزين بطائرات قتالية ودبابات ومدفعية ووحدات للدعم اللوجيستي.

وحذر غارنت موسكو من استغلال الوضع في شرق أوكرانيا للتدخل في هذه المنطقة.

ومن جانبه قال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن روسيا "قلقة جدا" من تصريحات كييف حول استعمال القوة ضد الانفصاليين الموالين للروس.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأحد، جلسة علنية طارئة لبحث التطورات في شرق أوكرانيا بعد تصاعد التوتر في هذه المنطقة.