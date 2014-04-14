رئيس أوكرانيا المخلوع: دخلنا حرباً أهلية

اعتبر الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الأحد أن أوكرانيا دخلت في حرب أهلية، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقال: "الدم قد أريق.. أصبحت بلادنا في وضع جديد: بالواقع، بدأت الدخول في الحرب الأهلية".

واتهم الرئيس الذي أطيح به في فبراير الماضي بعد مظاهرات دامية في العاصمة الأوكرانية كييف، الولايات المتحدة بالمشاركة مباشرة في الاضطرابات بشرق أوكرانيا.

وأضاف "أريد أن أتحدث عن الضلوع المباشر للولايات المتحدة في التطورات الأخيرة والتي لا تتدخل فقط في كل ما يجري في البلاد، ولكنها تقول كيف وماذا يجب فعله في أوكرانيا".

وكان الرئيس المخلوع يتحدث في روستوف-سور-لو-دون بروسيا التي لجأ إليها بعد الإطاحة به. وأعلنت الحكومة الأوكرانية الأحد "عملية ضد إرهاب" في شرق أوكرانيا ضد المتمردين المسلحين الموالين لروسيا.