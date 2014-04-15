أوباما لبوتين: فاتورة التدخل في أوكرانيا ستزيد

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء اتصال هاتفي الاثنين، من أن موسكو ستواجه تكلفة متزايدة إذا أصرت على مواصلة تصرفاتها في اوكرانيا.

وقال البيان "عبر الرئيس عن قلق شديد من دعم حكومي روسي لأعمال الانفصاليين المسلحين المؤيدين لروسيا الذين يهددون بتقويض وزعزعة استقرار حكومة أوكرانيا".

وأضاف البيان قائلا "أشار الرئيس إلى عزلة سياسية واقتصادية متزايدة لروسيا كنتيجة لتصرفاتها في أوكرانيا، وأوضح أن التكلفة التي جلبتها روسيا على نفسها بالفعل ستزيد إذا استمرت تلك التصرفات".

ودعا أوباما بوتين إلى الضغط على المجموعات المسلحة الموالية لموسكو في أوكرانيا من أجل إلقاء سلاحها، وقال البيت الأبيض إن أوباما شدد على أن "كل القوات غير النظامية في البلد يجب أن تلقي أسلحتها، وحض الرئيس بوتين على استخدام نفوذه لدى هذه المجموعات المسلحة الموالية لروسيا لإقناعها بإخلاء المباني التي تحتلها".



